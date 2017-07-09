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رسميا.. وادي دجلة يضم أحمد الشناوي لاعب بتروجت
09
يوليو
2017
17:46 PM
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نجح مسئولو نادي وادي دجلة في التعاقد مع أحمد الشناوي، لاعب بتروجت السابق، في صفقة انتقال حر؛ لتدعيم خط الوسط، استعدادا للموسم الجديد، جاء ذلك بناء على رغبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق
ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة موسمين، تبدأ من الموسم المقبل.يأتي ذلك في إطار تدعيم صفوفه؛ استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بالدوري الممتاز.
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