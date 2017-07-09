نجح مسئولو نادي وادي دجلة في التعاقد مع أحمد الشناوي، لاعب بتروجت السابق، في صفقة انتقال حر؛ لتدعيم خط الوسط، استعدادا للموسم الجديد، جاء ذلك بناء على رغبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق