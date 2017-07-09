بدأت جماهير نادي الزمالك في التوافد على ملعب برج العرب بالإسكندرية لمساندة ومؤازرة فريقها خلال مواجهة أهلي طرابلس الليبي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور مجموعات أبطال أفريقيا للأندية

وتخطت جماهير الزمالك عدد من نقاط التفتيش للدخول لملعب اللقاء، كما قامت الجماهير بالترجل نحو 5 كيلو مترات للوصول لملعب اللقاء.