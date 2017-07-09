سبيلبرج (النمسا) (رويترز) - فاز الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس بسباق جائزة النمسا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد واحتل سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثاني بفارق 0.6 ثانية ليعزز صدارته للترتيب العام بفارق 20 نقطة عن لويس هاميلتون بعد أول تسعة سباقات من الموسم.

وبدأ البريطاني هاميلتون، زميل بوتاس في الفريق، من المركز الثامن بعد عقوبة بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق بسبب تغيير غير مخطط سلفا في صندوق التروس بسيارته. وأنهى السباق في المركز الرابع.

ويملك الألماني فيتل الآن 171 نقطة مقابل 151 لهاميلتون.

واحتل الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول المركز الثالث في الحلبة المملوكة للشركة المنتجة لمشروبات الطاقة ليصل إلى منصة التتويج للمرة الخامسة على التوالي وضغط عليه هاميلتون بقوة قبل خط النهاية.

والفوز هو الثاني لبوتاس هذا الموسم وفي مسيرته بشكل عام بعدما انضم إلى مرسيدس في يناير كانون الثاني الماضي بعد اعتزال نيكو روزبرج بطل العالم 2016.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)