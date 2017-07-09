أكد بعض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعلى رأسهم الظهير الأيسر للفريق الأبيض على فتحي، أنهم لا يعلمون إذا كانت صفقة كاسونجو لاعب الاتحاد السكندري والمنضم حديثًا لصفوف الزمالك مفيدة للزمالك أم لا

ووصل إلى القاهرة فجر اليوم الأحد الكونغولي كاسونجو مهاجم فريق الزمالك الجديد قادما من بلاده بعد قضاء فترة إجازة هناك بعد موافقة البرتغالي إيناسيو المدير الفنى للأبيض على منحه راحة قبل الانتظام في التدريبات.وقال لاعبو الزمالك إنهم لا يتابعون مستوى اللاعب عندما كان يلعب مع ناديه كي يحكموا عليه إلا أنهم يرون أن صفقة الغاني بنيامين إشيامبونج ستكون مفيدة للزمالك لأنهم تابعوا مستواه في لقاء الفريق الأبيض الأخيرة مع الداخلية في الدوري ونجح خلالها في إحراز هدف في مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع كاسونجو قادما من نادي الاتحاد السكندرى مقابل 15 مليون جنيه، سدد النادي الأبيض 12 مليون وتحملت الشركة الراعية 3 ملايين.