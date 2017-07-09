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سموحة يبحث عن خطف تأشيرة التأهل أمام ريكرياتيفو للكونفدرالية
يحل فريق الكرة بنادي سموحة ضيفا في الثالثة عصرا على فريق ريكرياتيفو الأنجولي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دوري مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية
ويبحث سموحة بقيادة مؤمن سليمان على تأكيد وصوله للأدوار النهائية بالحصول على تأشيرة التأهل بتحقيق الفوز أو الحصول على نقطة التعادل. وأحيا الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» آمال الفريق السكندري في التأهل بعد أن قرر تجميد النشاط الرياضي بالسودان، ومن ثم إلغاء نتائج الفريق السودانية بمجموعات البطولات الأفريقية، ومنها الهلال الأبيض الذي احتل صدارة المجموعة الثالثة التي تضم سموحة وزيسكو وريكرياتيفو. ووصلت بعثة سموحة- ظهر الجمعة- للعاصمة الأنجولية لواندا، ليخوض الفريق مرانا خفيفا قبل أن تلبي بعثة الفريق دعوة السفارة المصرية بأنجولا على العشاء. وخاض سموحة مرانه الأخير، بعد أن انتقل من العاصمة الأنجولية لواندا إلى مدينة كالولو التي تحتضن اللقاء.وعلى الجانب الآخر يسعى ريكرياتيفو لتحقيق الفوز على سموحة، مستغلا إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.
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