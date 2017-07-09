وجه أحمد عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي، الشكر لجماهير الفريق الأحمر وهنأهم بالتأهل الأفريقي بدور الثمانية بدوري الأبطال، كما هنأ عمرو جمال زميله بالفريق، والذي كان صاحب هدفين من الثلاثية التي حسمت المواجهة مع القطن الكاميروني