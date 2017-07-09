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أحمد عادل بعد التاهل الأفريقي: «شكرا جمهور الأهلي ومبروك يا غزال»
09
يوليو
2017
08:45 AM
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وجه أحمد عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي، الشكر لجماهير الفريق الأحمر وهنأهم بالتأهل الأفريقي بدور الثمانية بدوري الأبطال، كما هنأ عمرو جمال زميله بالفريق، والذي كان صاحب هدفين من الثلاثية التي حسمت المواجهة مع القطن الكاميروني
ونشر عبد المنعم صورة تجمعه بعمرو جمال بأتوبيس النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير |إنستجرام| معلقا عليها: |الحمد لله على المكسب والصعود وشكرا جمهور الأهلي العظيم ومبروك يا غزال|.وتأهل النادي الأهلي لدور الثمانية بدوري الأبطال بعد فوزه مساء أمس السبت، على القطن الكاميروني بنتيجة 31، خلال لقاء الفريقين بالجولة الأخيرة بدوري المجموعات.
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