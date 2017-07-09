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الترجي يسعى لتأكيد صدارته وصن داونز يواجه فيتا كلوب بأبطال أفريقيا
09
يوليو
2017
08:45 AM
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تقام، اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الترجي التونسي ضيفه سان جورج الإثيوبي فيما يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي مع فيتا كلوب الكونغولي
ويبحث الترجي عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة بعدما ضمن تأهله منذ الجولة الماضية برصيد 9 نقاط فيما يتمسك الفريق الإثيوبي باحتلاله المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتاج للفوز بفارق 3 أهداف مع خسارة صن دوانز للتأهل.وفي المقابل يلتقي صن داونز حامل اللقب وصاحب المركز الثاني مع فيتا كلوب الأخير، حيث يحتاج الفريق الجنوب أفريقي للتعادل أو الفوز للتأهل للدور ربع النهائي.
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