يدخل لاعبو الزمالك المباراة رافعين شعار |حياة أو موت| بهدف الفوز بالثلاث نقاط؛ لضمان التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال، بعدما خسر الفريق الأبيض المواجهة أمام كابس يونايتد الزيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة بدوري الأبطال، وهو ما أدي إلى غضب الجماهير ومجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر إقالة البرتغالي إيناسيو المدير الفني قبل أن يجدد الثقة به مؤخرًا.وحرص مرتضى منصور رئيس الزمالك على تحفيز اللاعبين خلال الساعات الماضية، بالإضافة للجلسات المكثفة التي عقدها مع المدير الفني البرتغالي لتحفيزهم نحو حصد الثلاث نقاط.ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوي في حراسة المرمي، وعلى جبر والونش وأحمد فتوح وحسني فتحي وأحمد توفيق ومعروف يوسف وأيمن حفني ومصطفى فتحي وشيكابالا في خط الوسط وباسم مرسي في خط الهجوم.على جانب آخر، يدخل لاعبو نادي أهلي طرابلس المباراة أملين في الفوز على الزمالك وحصد الثلاث نقاط أو على أقل تقدير تحقيق التعادل لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.ويقع الفريق الأبيض وأهلي طرابلس في المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا فريقي اتحاد العاصمة الجزائري، وكابس يونايتد الزيمبابوي.