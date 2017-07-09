وبدأ الفريق مرانه على ملاعب النادي، أمس السبت، استعدادًا للموسم الجديد، بمشاركة 12 لاعبًا من قدامي الفريق وهناك 10 من اللاعبين الجدد يتم التفاوض لتوقيع العقود معهم منتصف الأسبوع المقبل.يقود الفريق بمرحلة الإعداد للموسم الجديد، ياسر الكناني المدير الفنى وحسن خيرى المدرب العام، وعمرو عبد الجواد المدرب المساعد وأشرف عبد الوارث مدرب حراس المرمي وسيد قاسم المدير الإدارى ومحمد حسين أخصائى علاج طبيعى، وأحمد عزت أخصائى تأهيل إصابات وأحمد جميل أخصائى تدليك ومحمد سالم مسئول المهمات والمشرف العام على الفريق صلاح صالح.