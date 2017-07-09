يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا للقاء سموحة المقرر أقامته في 18 من يوليو الجاري بدور الثمانية بكأس مصر