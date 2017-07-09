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المقاصة يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة سموحة بكأس مصر
09
يوليو
2017
06:45 AM
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، اليوم الأحد، تدريباته على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا للقاء سموحة المقرر أقامته في 18 من يوليو الجاري بدور الثمانية بكأس مصر
وكان الفريق حصل على راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب فوزه بالجولة الأخيرة بالدوري الممتاز أمام الشرقية بهدفين مقابل هدف وإنهاء المسابقة باحتلال مركز الوصيف خلفا للأهلي.
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