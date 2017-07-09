استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، بقيادة مديره الفني أحمد العجوز، على تسجيل 10 لاعبين من القدامى والحرس القديم بالفريق لقيدهم ضمن القائمة الأولى، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، حيث يشارك القناة ضمن المجموعة الثانية بدوري القسم الثانى

وأكد محمد صادق المدير الإدارى للقناة، أنه تم الانتهاء من التعاقد مع 12 لاعبًا جديدًا، وسيتم قيدهم في القائمة الثانية للفريق، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معسكر مغلق للفريق بفندق القوات المسلحة ببرج العرب بالإسكندرية في الفترة من 5 إلى 17 من أغسطس المقبل، بمشاركة جميع اللاعبين الجدد والقدامى.