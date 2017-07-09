يلتقى الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية التي يلعب الزمالك ضمن منافستها قبل مباراة اليوم، التالي:يتذيل الزمالك مجموعته الثانية، برصيد 5 نقاط، فيما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري، قمة المجموعة برصيد 8 نقاط، ويليه أهلي طرابلس الليبي، في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما جاء كابس يونايتد، في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط.