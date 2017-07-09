وقال |شوقي| في تصريحات لبرنامج |مع شوبير| المذاع على فضائية |صدى البلد|: |أزمتي الصحية كانت مفاجئة بالنسبة لي وجاءت دون مقدمات حيث كنت ألعب مباراة مع بعض الأصدقاء في أمريكا وتعرضت لركلة قوية في |كليتي|، وأكملت اللعب دون مبالاة وعندما عدت للمنزل ودخلت للاستحمام فوجئت بكمية دماء كبيرة تخرج من جسدي|.وتابع: |في اليوم التالي قررت الذهاب للطبيب وفاجأني بأنني مصاب بـ|سرطان الكلي|، ولكن طبيبة العائلة في أمريكا طمأنتني وعرضت عليا الذهاب لطبيب آخر وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكد تشخيص الطبيب الأول لحالتي وأبلغني بضرورة استئصال |الكلية اليمني|. وواصل شوقي: |بعد كثير من المشاورات اتخذت قرارًا نهائيًا بإجراء العملية الجراحية واستئصال الكلية اليمني، وتبين أن |الورم| كان خبيثًا بالفعل، وبعد العملية بشهرين أصيبت بـ|جلطة| وأنقذوني في المستشفي|.