لندن (رويترز) - تأهل المخضرم روجر فيدرر بسهولة إلى دور الستة عشر في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه 7-6 و6-4 و6-4 يوم السبت على الألماني ميشا زفيريف الخبير في الإرسال ثم التقدم على الشبكة ليظل في طريقه نحو لقب ثامن في نادي عموم انجلترا.

ويتطلع السويسري البالغ عمره 35 عاما لأن يصبح أكبر لاعب في عصر الاحتراف يحرز اللقب ولم يفقد أي مجموعة في مبارياته الثلاث الأولى في البطولة هذا العام.

وكان زفيريف المصنف 30 عالميا، والذي لم يهزم فيدرر في أربع محاولات سابقة، يأمل في مفاجأة منافسه الحاصل على 18 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن طريق الإصرار على التقدم نحو الشبكة بعد الإرسال لكن دون نجاح يذكر.

ووصل زفيريف إلى شوط فاصل في المجموعة الأولى فاز به فيدرر دون أن يفقد أي نقطة على إرساله.

وفرض اللاعب السويسري سيطرته بعد ذلك وكسر إرسال منافسه مرة واحدة في المجموعتين التاليتين قبل أن يحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة.

وبلغ فيدرر بذلك الأسبوع الثاني في نادي عموم إنجلترا للمرة 15 وحصل على فرصة للتعافي من نزلة برد قبل مواجهة البلغاري جريجور ديميتروف يوم الاثنين المقبل.

وقال فيدرر "تسببت لي نزلة البرد في مشكلات أكبر من المنافسين".

وربما الشيء الإيجابي الوحيد لزفيريف أنه لم يتعرض لمثل الخسارة القاسية التي حدثت عند مواجهة فيدرر لأول مرة على الأراضي العشبية منذ أربع سنوات حينما خسر اللقاء دون الفوز بأي شوط.

ولم يتعرض فيدرر لأي معاناة يوم السبت ليواصل سعيه نحو الرقم القياسي في الفوز بمنافسات فردي الرجال في ويمبلدون للمرة الثامنة.

وربما يمثل ديميتروف (26 عاما) اختبارا أكثر صعوبة أمام فيدرر رغم أنه لم يسبق لهذا اللاعب البلغاري الفوز على منافسه السويسري المخضرم في خمس مواجهات سابقة.

وقال فيدرر "جريجور يكون أكثر قوة في كل مرة أواجهه. إنه في العمر المثالي في الوقت الحالي.. ويتميز بالقوة البدنية".

وأضاف "أنا مستعد لمباراة صعبة أخرى وكذلك مثيرة لأنه صاحب ضربات قوية".

(اعداد أسامة خيري للنشرة العربية)