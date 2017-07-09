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شوبير يهاجم هاني أبوريدة: اتحاد الكرة مش ملكك
09
يوليو
2017
00:45 AM
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شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما على اتحاد الكرة بسبب الأنباء التي ترددت عن إمكانية تأجيل انتخابات الاتحاد على مقعدين بعد حكم المحكمة باستبعاد الشقيقين حازم وسحر الهواري
وقال شوبير خلال تقديمه برنامج |مع شوبير| والمذاع عبر فضائية |صدى البلد|، إن اتحاد الكرة ملك لمصر وليس ملكا لهاني أبو ريدة أو أي عضو في المجلس.. ولا بد من إجراء الانتخابات التكميلية علما بأنني لن أترشح للانتخابات|.
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