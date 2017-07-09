رحب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بفريق أهلي طرابلس الليبي الذي يواجه الفريق الأبيض اليوم، في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا‫؛‬ قائلا: «نرحب بالفريق الليبي في بلدهم الأول مصر وليس الثاني»

وواصل منصور حديثه عن فريق الكرة، مؤكدًا أنه لم يعقد جلسة مع اللاعبين قبل لقاء أفريقيا.ووجه مرتضى منصور رسالة للجماهير الزملكاوية قبل لقاء اليوم قائلا‫‬: «رسالة لجمهور الزمالك لا تسبوا الفريق المنافس أو الجيش أو الشرطة حتى تنجح التجربة وتتكرر‫،‬ وفي إيد الجمهور نجاح التجربة وإن شاء الله ربنا يوفقنا».