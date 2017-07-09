نعي المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شهداء القوات المسلحة في حادث رفح الإرهابي الذين استشهدوا أمس الأول الجمعة

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد للحادث الغادر، مشددا على مساندة الشعب للقوات المسلحة والشرطة في حربهم الضروس ضد الإرهاب.وتابع |إن تلك العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة رجال الجيش والشرطة|.