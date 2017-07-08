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الأهلي يحقق أول فوز بآخر جولة في المجموعات الأفريقية منذ 2007
08
يوليو
2017
23:45 PM
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نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهل لدور ربع النهائي
وحقق الأهلي الفوز للمرة الأولى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات منذ عام 2007 والتي فاز خلالها على أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين دور رد.يذكر أن النادي الأهلي تأهل لدور ربع النهائي بعد وصوله للنقطة 11 في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.
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