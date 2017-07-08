الأهلي يحقق أول فوز بآخر جولة في المجموعات الأفريقية منذ 2007

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتأهل لدور ربع النهائي

وحقق الأهلي الفوز للمرة الأولى في الجولة الأخيرة من دور المجموعات منذ عام 2007 والتي فاز خلالها على أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين دور رد.يذكر أن النادي الأهلي تأهل لدور ربع النهائي بعد وصوله للنقطة 11 في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.