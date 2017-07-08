-
رياضة
- كندا وإيطاليا في نهائي مونديال «شباب السلة» بالقاهرة
- «75 دقيقة».. الأهلي يبحث عن الهدف الرابع أمام القطن
- «60 دقيقة».. الأهلي يتقدم بثلاثية أمام القطن
- محمد صلاح عن مباراة الأهلي: «ناقص أبو تمارة وكده اليوم خلص»
- أسامة نبيه: معسكر المنتخب لمواجهة أوغندا لن يضم وجوها جديدة
- عمرو جمال يعزز تقدم الأهلي بهدف ثالث في مرمى القطن
- النصر السعودي يتعاقد مع ويليام جيبور لمدة 3 سنوات
- تشيلسي يسعى لضم أوباميانج مقابل 80 مليون يورو
- «الوداد» يتعادل سلبيا أمام زاناكو بالشوط الأول
- باريس سان جيرمان يزاحم مان سيتي على ضم ألفيش
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
هاشتاج «عمرو جمال» يتصدر «تويتر» بعد الفوز على القطن الكاميروني
أطلق مشجعو النادي الأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مجموعة من الهاشتاجات التي حملت أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أمثال «عمرو جمال، وعماد متعب، وصالح جمعة، وعبد الله السعيد» وذلك بعد تحقيق المارد الأحمر الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية مقابل هدف
واحتل هاشتاج «عمرو جمال» المركز الأول على تراند مصر، وذلك بعد إحرازه هدفين ضمن بهم تحقيق الفوز لفريقه، وتفاعل معه العديد من مشجعي النادي الأهلي، وجاءت غالبية التعليقات مشيدة بأداء عمرو خلال المباراة.وكانت مباراة الأهلي المصري أمام القطن الكاميروني، انتهت منذ قليل بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأحرز عمرو جمال هدفين، وعبد الله السعيد هدفا.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)