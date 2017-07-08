أطلق مشجعو النادي الأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مجموعة من الهاشتاجات التي حملت أسماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أمثال «عمرو جمال، وعماد متعب، وصالح جمعة، وعبد الله السعيد» وذلك بعد تحقيق المارد الأحمر الفوز على القطن الكاميروني بثلاثية مقابل هدف

واحتل هاشتاج «عمرو جمال» المركز الأول على تراند مصر، وذلك بعد إحرازه هدفين ضمن بهم تحقيق الفوز لفريقه، وتفاعل معه العديد من مشجعي النادي الأهلي، وجاءت غالبية التعليقات مشيدة بأداء عمرو خلال المباراة.وكانت مباراة الأهلي المصري أمام القطن الكاميروني، انتهت منذ قليل بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأحرز عمرو جمال هدفين، وعبد الله السعيد هدفا.