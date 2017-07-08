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وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال
08
يوليو
2017
23:45 PM
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هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر بتأهل الفريق لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على القطن الكاميروني بنتيجة 3- 1 وصعوده للمركز الثاني بعد الوداد المغربي
وكان الوداد فاز على زاناكو بنتيجة 1- صفر، مشيدا بأداء جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ومتمنيا لهم التوفيق في اللقاءات القادمة. كما تمنى عبد العزيز الفوز لكل من نادي الزمالك في مباراته غدا مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا وسموحة في مباراته مع ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية.
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