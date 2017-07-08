وكان الوداد فاز على زاناكو بنتيجة 1- صفر، مشيدا بأداء جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ومتمنيا لهم التوفيق في اللقاءات القادمة. كما تمنى عبد العزيز الفوز لكل من نادي الزمالك في مباراته غدا مع أهلي طرابلس الليبي في دوري أبطال أفريقيا وسموحة في مباراته مع ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية.