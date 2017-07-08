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منتخب السلة يلتقي نيوزيلندا في مونديال الشباب.. غدا
08
يوليو
2017
20:46 PM
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يلتقي المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني، مع نظيره نيوزيلندا، في مباراة تحديد صاحب المركز الـ11، ببطولة كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 9 يوليو الجاري
ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الأحد، على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.وكان المنتخب خسر أمام الأرجنتين في دور الـ16، وذلك قبل أن يفوز على منتخب إيران في دور تحديد المراكز، ويخسر مجددا أمام اليابان في نفس الدور.
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