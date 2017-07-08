خسر المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني، أمام نظيره المنتخب الياباني بنتيجة (76-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات أدوار تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والمقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 9 يوليو الجاري