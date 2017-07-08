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بالصور.. مصر تخسر أمام اليابان في مونديال «السلة» بالقاهرة
08
يوليو
2017
20:46 PM
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خسر المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفني، أمام نظيره المنتخب الياباني بنتيجة (76-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات أدوار تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والمقامة حاليا بالقاهرة وتستمر حتى 9 يوليو الجاري
وامتد اللقاء لوقت إضافي مدته 5 دقائق، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل (64-64).يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16، قبل أن يفوز على المنتخب الإيراني في دور تحديد المراكز.
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