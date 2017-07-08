يغادر فريق أهلي طرابلس مدينة الإسكندرية صباح بعد غد الإثنين متوجها إلى تونس عقب خوضه لقاء الزمالك بالجولة الأخيرة بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يذكر أن النادي الليبي مقيم بدولة تونس نظرا للأحداث السياسية بليبيا.ويلتقي فريقا الزمالك وأهلي طرابلس مساء غد الأحد ببرج العرب بالجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.