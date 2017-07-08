قال شيخ موكورو لاعب نادي الهلال السوداني السابق في أول تصريح له عقب وصوله مدينة الإسكندرية قبل التوقيع رسميا للنادي المصري، إنه سعيد بالاحتراف في الدوري المصري لما يتمتع به من قوة وسمعة عالية

وأضاف موكورو خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي البورسعيدي، أن سعادته الكبرى بالتدريب تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي والذي يعد أفضل مدرب في مصر من وجهة نظره.وعن النادي المصري قال موكورو إنه نادٍ كبير ولدية شعبية واستقرار إداري ومادي ويتمنى نجاح تجربته مع الفريق البورسعيدي.يذكر أن موكورو وصل اليوم لإنهاء التعاقد معه بشكل رسمي في حالة تخطيه الكشف الطبي الذي يخضع له بمعسكر الفريق الحالي ببرج العرب.