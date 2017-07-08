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حسام غالي: تواجدي بالإسكندرية لدعم اللاعبين في لقاء القطن
08
يوليو
2017
17:45 PM
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قال حسام غالي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيحضر مباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، من مدرجات ستاد برج العرب، الذي يستضيف اللقاء في التاسعة مساء اليوم السبت
وأضاف غالي أنه حرص على دعم اللاعبين والاتصال بهم قبل المباراة؛ للشد من أزرهم والوقوف بجانبهم قبل المباراة المهمة لحسم تأهله لدور الثمانية من البطولة.وأوضح كابتن الأهلي أنه حرص على التواجد في الإسكندرية للوقوف بجانب الفريق في مباراة القطن، رغم خروجه من قائمة المباراة، إلا إن اللاعبين دائما اعتادوا على حضور المباريات حتى ولو لم تشملهم القائمة؛ لمساندة زملائهم، خاصة أن الأهلي يتميز بالروح الجماعية، والجميع يعلي مصلحة الفريق فوق أي شيء.
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