وأكد مصدر داخل الإنتاج الحربي أن مسئولي النادي طالبوا لجنة الكرة بالتعاقد مع لاعبين سوبر للمنافسة على مراكز متقدمة بالدوري بالموسم المقبل بعد أن تعرض الفريق لأزمة هذا الموسم واقترب أكثر من مرة للهبوط للقسم الثاني برغم تواجد لاعبين سوبر.وأشار المصدر إلى أن لجنة الكرة خالفت تعليمات مسئولي النادي وتعاقدت مع لاعبين من الفرق الهابطة للقسم الثاني. وكانت لجنة الكرة بالنادي تعاقدت مع محمد خليفة، مهاجم فريق أسوان لمدة ثلاثة مواسم كما تعاقدت مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر نادي أسوان لمدة موسمين وتعاقدت أيضا مع عفرتو لاعب الشرقية لمدة موسمين، كما تعاقد مع محمد الفيل لاعب شربين لمدة 5 مواسم.