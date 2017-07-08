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كواليس الإطاحة بإسماعيل يوسف من الزمالك «تقرير»
أكد مصدر خاص أن إيهاب جلال المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بالموسم المقبل اتفق على الإطاحة بإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة الحالي من الإشراف على الفريق الأول
وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي لرفض إيهاب جلال قيادة الزمالك بالمواسم السابقة هو تواجد إسماعيل يوسف بالجهاز الفني، مشيرا إلى أن مسئولي الزمالك وافقوا على طلب جلال واتفق الطرفان على أن يقود إيهاب الفريق بالموسم المقبل.يذكر أن مسئولي نادي الزمالك، اتفقوا مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، على تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوع لحسم المقابل المادي الذي يحصل عليه؛ حيث يقود المفاوضات أحمد مرتضى منصور ورحاب أبو رجيلة عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك.ونجحا في التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال، بتخفيض طلباته المادية والموافقة على تقاضي راتب شهري بقيمة 300 ألف جنيه بجانب الحصول على راتب ثلاثة أشهر مقدم تعاقد، وأن يتم وضع شرط جزائي بقيمة أربعة أشهر في عقده.
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