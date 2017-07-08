نجح نادي الإنتاج الحربي في إنهاء التعاقد مع محمد الفيل مهاجم نادي شربين لمدة 5 مواسم تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي

وشهد توقيع اللاعب حضور خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي وبعض مسئولي نادي شربين.يذكر أن الإنتاج الحربي نجح في ضم أحمد شديد والسيد الشبراوي ومحمد خليفة ثلاثي أسوان.