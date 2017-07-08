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مهند مجدي يرفض اعتذار عضو عمومية الأهلي
تمسك الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بموقفه حيال واقعة فرع النادي بالشيخ زايد، رافضًا الاعتذار الذي تقدم به العضو الذي اشتبك معه عقب حفل تكريم الفرق الجماعية هناك، مشددًا على تمسكه بإظهار الحقيقة كاملة وانتظار نتيجة التحقيقات التي تمت مع العضو لكشف ملابسات الواقعة والمحرضين عليها
وأضاف «مهند» أن الاعتذار الذي تقدم به العضو ذكر فيه أنه يلتمس من إدارة النادي إعادة النظر في قرار إيقافه بحجة أنه لم يكن يعلم منصب الدكتور مهند كعضو في مجلس إدارة النادي. وأوضح «مهند» أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق؛ لأن الجميع سواسية في الأهلي، ولا فرق بين عضو النادي وأعضاء مجلس الإدارة، فكلهم لهم نفس التقدير والاحترام والحقوق، ومن ثم فلابد أن تستمر التحقيقات لحين شطب العضو المتورط وكشف ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها؛ حفاظا على مبادئ الأهلي، وكرامة وحقوق أعضائه.وأشار مهند إلى أنه لن يكتفي برفض مذكرة الاعتذار فحسب، بل سيستمر أيضا في إجراءات التقاضي وانتظار تحقيقيات النيابة حتى تتم محاسبة العضو المتورط في الواقعة ويتم كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين.
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