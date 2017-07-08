هدد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي، إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب عدم تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل

وقالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن كونتي مستاء من إدارة النادي بعدم التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خاصة بعد عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.وفشل تشيلسي في التعاقد مع كل من الفارو موراتا من ريـال مدريد وروميلو لوكاكو من إيفرتون وباكايوكو لاعب موناكو الفرنسي.