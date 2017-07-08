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البدرى يستعجل إنهاء تأشيرة أزارو للانتظام بتدريبات الأهلي
08
يوليو
2017
12:46 PM
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استعجل حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسئولى ناديه لإنهاء تأشيرة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الجديد الذي تعثر حضوره إلى القاهرة خلال الأيام الماضية بسبب إجراءات التأشيرة
وطالب البدرى من مسئولى ناديه ضرورة مساعدة اللاعب ومتابعة الموقف معه لضمان وصوله سريعًا لتجهيزه والانتظام في تدريبات الفريق خاصة وأنه تأخر عن الوصول في المواعيد التي سبق وأن تم تحديدها بسبب التأشيرة.ويرغب البدرى في تجهيز وليد أزارو للمرحلة المقبلة خاصة وأنه أحد اللاعبين الذين استقر البدرى على قيدهم في ملحق القيد الأفريقى للأهلي.
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