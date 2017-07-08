وطالب البدرى من مسئولى ناديه ضرورة مساعدة اللاعب ومتابعة الموقف معه لضمان وصوله سريعًا لتجهيزه والانتظام في تدريبات الفريق خاصة وأنه تأخر عن الوصول في المواعيد التي سبق وأن تم تحديدها بسبب التأشيرة.ويرغب البدرى في تجهيز وليد أزارو للمرحلة المقبلة خاصة وأنه أحد اللاعبين الذين استقر البدرى على قيدهم في ملحق القيد الأفريقى للأهلي.