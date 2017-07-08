استقر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى المدير، على ضم بعض الوجوه الجديدة لصفوف المنتخب في حدود 4 لاعبين خلال معسكره المقبل المحدد انطلاقه في 23 يوليو الجارى، استعدادا لمواجهتي المغرب بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية