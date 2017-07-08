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هاني رمزى يضم 4 وجوه جديدة لمعسكر المحليين المقبل
08
يوليو
2017
12:46 PM
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استقر الجهاز الفنى لمنتخب المحليين بقيادة هانى رمزى المدير، على ضم بعض الوجوه الجديدة لصفوف المنتخب في حدود 4 لاعبين خلال معسكره المقبل المحدد انطلاقه في 23 يوليو الجارى، استعدادا لمواجهتي المغرب بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية
وجاء قرار الجهاز الفنى لدعم بعض المراكز الشاغرة في صفوف منتخب المحليين، أبرزها المدافع الأيمن والجناح الأيمن ومركز المدافع الأيسر وقلب الهجوم.ورفض رمزى الكشف عن الأسماء الأربعة الجديدة المرشحة للانضمام للمعسكر، لحين انتهاء مباريات دور الثمانية ببطولة كأس مصر تخوفا لتعرض أي لاعب منهم للإصابة قبل بدء المعسكر.
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