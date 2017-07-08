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أزمة بين كوبر والمسابقات بسبب معسكر أوغندا
08
يوليو
2017
12:45 PM
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طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، من مجلس الجبلاية الاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على تحديد فترة زمنية كافية لإقامة معسكر للمنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام أوغندا والمقرر لها يوم 31 أغسطس المقبل بتصفيات كأس العالم
وحدد كوبر يوم 22 أغسطس لبداية المعسكر، وهو ما رفضه عامر حسين مبدئيًا بسبب ضيق الوقت ورغبته في إنهاء المسابقة قبل بداية الموسم المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل.
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