طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، من مجلس الجبلاية الاتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على تحديد فترة زمنية كافية لإقامة معسكر للمنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام أوغندا والمقرر لها يوم 31 أغسطس المقبل بتصفيات كأس العالم