يعود حمادة صدقي، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 99، إلى القاهرة اليوم السبت، عائدا من فرنسا التي قضى فيها إجازة قصيرة لمدة 4 أيام

ومن المقرر أن يقود صدقي معسكر منتخب الشباب، الذي ينطلق غدا الأحد بمشروع الهدف، استعدادا لوديتي الجزائر في الأسبوع الأخير من يوليو الجارى.ويستعد منتخب 99 للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها النيجر في 2019؛ حيث يخوض الفراعنة الصغار أولى مبارياتهم في التصفيات في يونيو المقبل.