وأكدت بحسب صحيفة |الوئام| السعودية، أن القنوات الرياضية ستستمر بالعمل لدى أجهزة المشتركين، حيث لن تتأثر حتى نهاية اشتراكاتهم.ولم تشمل قائمة المنع القنوات الرياضية، قبل أن يتم منع تجديد الاشتراكات وبيع أجهزة بي إن سبورتس، بعد أن تم تسييس هذه القنوات من قبل المسؤولين عنها، ومحاولة إيصال رسائل سياسية والتأثير بطريقة بعيدة كل البعد عن التخصص الرياضي.يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كانت احتاطت لهذا الأمر مبكرًا، عبر توجيه بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات |بي إن سبورتس|.وذكرت مؤسسة النقد، أنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء أكانت بطاقات ائتمانية، أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى شركة بي إن سبورتس في المملكة، لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.