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مديرا الكرة بالطلائع وإنبي يبحثان مد إعارة عماد السيد
08
يوليو
2017
07:45 AM
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عقد العقيد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، جلسة على هامش لقاء إنبي والطلائع أمس الجمعة لمناقشة مد إعارة عماد السيد حارس مرمى الفريق البترولي للنادي العسكري
أبدي المهدي لعبد الناصر رغبة ناديه في مد إعارة السيد حارس الفريق البترولي أو شرائه بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه سيتم طلب الحارس رسميا من قبل إدارة النادي خلال الساعات المقبلة.وجاء رد عبد الناصر بدراسة الأمر بعد عرضه على الجهاز الفني بقيادة طارق العشري وإدارة النادي.
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