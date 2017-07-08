يدخل الأهلي لقاء اليوم بحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث بغية حجز تذكرة التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الأفريقية. الأهلي يتواجد في المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلفا للوداد صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط في حين يتصدر زاناكو الزامبي الترتيب بـ11 نقطة. حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحب لاعبيه في معسكر مغلق استعدادا للقاء اليوم؛ حيث تمسك بالسفر إلى الإسكندرية قبل المباراة بيومين للوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز. واستقر البدري على كتيبة فريقه لموقعة القطن الكاميروني الليلة؛ حيث ينتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بـ|شريف إكرامي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حجازي وعلي معلول، وفي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية، وفي الأمام وليد سليمان وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا والنيجيري أجايي|.