اخبار مصر
-
رياضة
- مديرا الكرة بالطلائع وإنبي يبحثان مد إعارة عماد السيد
- اليوم.. الأهلي يتحدى القطن الكاميروني لخطف تذكرة التأهل بدوري الأبطال
- الطلائع راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من إنبي
- «الكأس» يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ52
- الوداد في مواجهة زاناكو اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- كواليس زيارة محمد النني لـ«سعيد الشيشيني» بمنزله
- انطلاق اختبارات الناشئين اليوم بالنادي الأهلي
- «الفتح الرباطي» يصعد بثنائية أمام «ريفرز يونايتد» بالكونفدرالية
- «سوهاج» يتعاقد مع الغيني ممادو سوما
- دمنهور يتعاقد مع الظهير الأيسر للزرقا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الطلائع راحة سلبية 24 ساعة بعد الهزيمة من إنبي
08
يوليو
2017
07:45 AM
بواسطة
منح أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لاعبيه راحة سلبية اليوم السبت، قبل العودة غدا الأحد، لاستئناف تدريباته استعدادا لملاقاة الزمالك المرتقبة بدور الثمانية بكأس مصر
وهزم الفريق العسكري أمام إنبي بهدفين مقابل هدف خلال لقاء الفريقين أمس الجمعة، بالجولة الأخيرة بالدوري الممتاز.وأنهى الفريق العسكري مسابقة الدوري الممتاز باحتلاله المركز السابع برصيد 45 نقطة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع