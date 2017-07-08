منح أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لاعبيه راحة سلبية اليوم السبت، قبل العودة غدا الأحد، لاستئناف تدريباته استعدادا لملاقاة الزمالك المرتقبة بدور الثمانية بكأس مصر