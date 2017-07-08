ولد الكأس في 8 يوليو عام 1965، وسجل اسمه بأحرف من نور في لوحة شرف هدافي الدوري المصري، حيث إنه من ضمن 7 لاعبين نجحوا في تخطي حاجز الـ100 هدف في بطولة الدوري العام برصيد 107 أهداف.شارك الكأس مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع نادي الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة.