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الوداد في مواجهة زاناكو اليوم بدوري أبطال أفريقيا
08
يوليو
2017
06:45 AM
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يلتقي فريق الوداد البيضاوي المغربي في التاسعة مساء اليوم السبت مع ضيفه زاناكو الزامبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا
ويبحث الوداد عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة ضمانا للعبور لدور ربع النهائي؛ حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط ويحتاج للفوز فقط من أجل التأهل بالمجموعة التي تضم الأهلي والقطن الكاميروني.وفي المقابل يسعى زاناكو لتحقيق الفوز لمواصلة تصدره للمجموعة برصيد 11 نقطة.
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