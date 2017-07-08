حرص محمد النني نجم المنتخب الوطني والمحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، على زيارة الكابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون في عصره الذهبي، والذي درب النني أكثر من 3 سنوات في صفوف المقاولون وذلك قبل سفر اللعب إلى إنجلترا للالتحاق بتدريبات فريقه