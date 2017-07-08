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كواليس زيارة محمد النني لـ«سعيد الشيشيني» بمنزله
08
يوليو
2017
06:45 AM
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حرص محمد النني نجم المنتخب الوطني والمحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، على زيارة الكابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون في عصره الذهبي، والذي درب النني أكثر من 3 سنوات في صفوف المقاولون وذلك قبل سفر اللعب إلى إنجلترا للالتحاق بتدريبات فريقه
واستعاد النني ذكرياته خلال تواجده في قطاع الناشئين والفريق الأول بنادي المقاولون مع الكابتن سعيد الشيشيني، وكشف عن أسباب عدم زيارته للنادي خلال الفترة الماضية والتي أرجعها بسبب إدارة النادي.وأهدى النني تي شيرت خاص به لنادي أرسنال إلى نجل الكابتن سعيد الشيشيني والتقطوا الصور التذكارية عقب انتهاء الزيارة.
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