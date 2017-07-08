-
رياضة
- الوداد في مواجهة زاناكو اليوم بدوري أبطال أفريقيا
- كواليس زيارة محمد النني لـ«سعيد الشيشيني» بمنزله
- انطلاق اختبارات الناشئين اليوم بالنادي الأهلي
- «الفتح الرباطي» يصعد بثنائية أمام «ريفرز يونايتد» بالكونفدرالية
- «سوهاج» يتعاقد مع الغيني ممادو سوما
- دمنهور يتعاقد مع الظهير الأيسر للزرقا
- اشيامبونج: هساند الزمالك في برج العرب وأتمنى رؤية جماهير الأبيض
- رءوف خليف معلقا لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس
- بدر رجب يرد على اتهامات مجاملة نيدفيد في الأهلي
- نشرة الرياضة.. ودولة آسيوية تنظم المونديال بديلا لقطر الأعلى قراءة
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
انطلاق اختبارات الناشئين اليوم بالنادي الأهلي
تنطلق اليوم السبت، اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الحالي، والتي من المقرر استمرارها إلى 20 يوليو الجاري، وذلك على ملاعب النادي في مدينة نصر
ويتم تقديم استمارة بقيمة 10 جنيهات، ومراعاة جدول الاختبارات التالي:من اليوم 8 يوليو إلى الإثنين 10 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.من الثلاثاء 11 يوليو، إلى الخميس 13 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) و(2005).من السبت 15 يوليو إلى الأحد 16 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.من الإثنين 17 يوليو إلى الثلاثاء 18 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) (2005).الأربعاء 19 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد 2006-2007-2008-2009.الخميس 20 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) (2005).
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)