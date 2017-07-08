تنطلق اليوم السبت، اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الحالي، والتي من المقرر استمرارها إلى 20 يوليو الجاري، وذلك على ملاعب النادي في مدينة نصر

ويتم تقديم استمارة بقيمة 10 جنيهات، ومراعاة جدول الاختبارات التالي:من اليوم 8 يوليو إلى الإثنين 10 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.من الثلاثاء 11 يوليو، إلى الخميس 13 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) و(2005).من السبت 15 يوليو إلى الأحد 16 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.من الإثنين 17 يوليو إلى الثلاثاء 18 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) (2005).الأربعاء 19 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد 2006-2007-2008-2009.الخميس 20 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد (1999-2000) (2001-2002) (2003-2004) (2005).