استطاع فريق الفتح الرباطي المغربي، الفوز بثنائية مقابل هدف في شباك ريفرز يونايتد النيجيري، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفتح ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى في بطولة الكونفدرالية

أحرز بولاجي ساكين، لاعب ريفرز يونايتد، الهدف الأول في الدقيقة 44، بينما أحرز هدف التعادل للفتح الرباطي اللاعب يوسف الكناوي في الدقيقة 52، ثم أحرز الهدف الثاني للفريق المغربي اللاعب محمد فوزير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح الرباطي إلى النقطة 9 ويحتل المركز الثاني ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة.