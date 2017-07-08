تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي سوهاج مع اللاعب الغيني ممادو سوما، مهاجم فريق البحرين البحريني، والمدينة المنورة السابق، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر؛ لدعم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد بالدوري الممتاز ب، بعد مرحلة من المفاوضات مع اللاعب ووكيله أحمد ديدا الذي لعب دورًا في حسم الصفقة للفريق السوهاجي