نجح الجهاز الفني لنادي ألعاب دمنهور بقيادة الدكتور أحمد عاشور المدير الفني للفريق، وخميس بركات مدير الكرة، في التعاقد مع محمود حكيم الظهير الأيسر لنادي الزرقا بعد تنافس مع أندية المنصورة وشربين للتعاقد مع اللاعب