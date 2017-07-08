أكد الغاني اشيامبونج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدرة الفريق الأبيض الفوز على أهلي طرابلس في المباراة المقرر لها غدا الأحد، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا