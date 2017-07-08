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اشيامبونج: هساند الزمالك في برج العرب وأتمنى رؤية جماهير الأبيض
08
يوليو
2017
01:45 AM
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أكد الغاني اشيامبونج، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدرة الفريق الأبيض الفوز على أهلي طرابلس في المباراة المقرر لها غدا الأحد، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
وأضاف اللاعب خلال استضافته بصالون «فيتو»، أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب خبرات وسيفوز على أهلي طرابلس، والتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.وتابع: «سأكون متواجدا في ستاد برج العرب لمساندة الزمالك في موقعة أهلي طرابلس الليبي، ومشاهدة جمهور الفريق الأبيض الذي أتمنى رؤيته في المدرجات».
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