أعلن المعلق التونسي رءوف خليف أنه سيعلق على مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، والمقررة غدا الأحد ضمن نهاية دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية

وكتب رءوف عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الأكيد أن التعليق على فريقين عربيين شقيقين عادة ما يكون ممتع ومشوق. الأحد إن شاء الله الزمالك وأهلي طرابلس».ويخوض الزمالك مباراة صعبة أمام أهلي طرابلس الليبي، غدا الأحد في ختام دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الزمالك إلى الفوز في المباراة لضمان الصعود لدور الثمانية للبطولة.