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بدر رجب يرد على اتهامات مجاملة نيدفيد في الأهلي
أكد بدر رجب، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، أن كريم وليد «نيدفيد» لاعب من طراز أوروبي وتكتيكي، على أعلى مستوى، رافضًا النغمة التي تتردد بأن حسام البدري المدير الفني للأهلي يجامله
وأشار رجب، في مداخلة هاتفية من الإمارات لـ«قناة الأهلي»، مع المذيع عبد الحميد حسن، إلى أن كريم نيدفيد، لن يستمر طويلًا في مصر، وسيرحل لأوروبا، مثلما حدث مع رمضان صبحي ومحمود حسن |تريزيجيه|.وأوضح أن البدري لن يجامل لاعبا على حساب الفريق، مؤكدًا أن اللاعب تعرض لضغوط كبيرة، بدون مبرر، لمجرد إضاعة فرصة، ولكنه لاعب متميز، وقادر على تمثيل المنتخب الوطني والنادي الأهلي.وأكد أن كريم نيدفيد، سيدر دخلًا كبيرًا للأهلي مع أحمد حمدي وأحمد ريان، موضحا أن هذا الثلاثي رائع، ولديه قدرات مميزة.وأوضح رجب أن مباراة القطن الكاميروني لن تكون صعبة للأهلي، في ظل فارق المستويات والخبرات بين الفريقين.
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