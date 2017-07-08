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نشرة الرياضة.. ودولة آسيوية تنظم المونديال بديلا لقطر الأعلى قراءة
نشر قسم الرياضة العديد من الأخبار والأحداث المهمة، خلال الساعات الماضية، وكان من أبرزها:وكيل سيسيه: رئيس أسوان يحتجز اللاعب في مكان غير معلومبالصور
. التدريب الأول لعصام الحضري مع التعاون السعودياتحاد الكرة: شاشات LCD بدلا من التليفزيونات الصغيرة لحكم الفيديوإيناسيو: نواجه أهلي طرابلس للفوز وإسعاد جماهير الزمالكإنذار على يد محضر لرئيس الأهلي بسبب «سيارتين»أبو تريكة ينعى شهداء سيناءطارق مصطفى يقترب من تولي قطاع الناشئين بالزمالكالزمالك يمنع دخول بي إن سبورت مؤتمر مباراة أهلي طرابلس«العماري» مهاجمًا باسم مرسي: «شنب كرارة وأداء أبو كونيه»تفاصيل انتقال «مدبولي» للزمالكوحصل عدد من أخبار قسم «الرياضة» تفضيلات قراء «فيتو» وتصدرت الأعلى قراءة، وهي كالتالي:مصادر: دولة آسيوية كبيرة تنظم كأس العالم بدلا من قطرأبو تريكة ينعى شهداء سيناءإيهاب جلال مدربا للزمالك بداية الموسم الجديد«العماري» مهاجمًا باسم مرسي: «شنب كرارة وأداء أبو كونيه»رسميا.. تجميد النشاط الكروي في السودان
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