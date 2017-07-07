لندن (رويترز) - اجتاز اندي موراي مواجهة مثيرة امام الايطالي فابيو فونيني بالفوز 6-2 و4-6 و6-1 و7-5 ليحجز مكانه في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.

وبدا بطل ويمبلدون شبه متأكد من استدراجه لخوض مجموعة خامسة بواسطة فونيي عندما تراجع 5-2 في المجموعة الرابعة الا انه أظهر همته العالية لينقذ خمس نقاط لحسم المجموعة ويفوز بخمسة اشواط متتالية لينال الانتصار عقب ساعتين و39 دقيقة.

وتأرجحت كفة المباراة من لاعب لآخر بشكل مثير حيث كسر موراي ارسال منافسه مرتين لينتزع المجموعة الاولى قبل أن يشق اللاعب الايطالي طريقه بقوة في المجموعة الثانية مدركا التعادل.

واستعاد اللاعب البريطاني المصنف الاول على العالم زمام المبادرة بينما بدا ان فونيني يعاني بسبب اصابة في الكاحل لكن آمال المصنف الاول في أن يكون طريقه سهلا لدور 16 تحطمت بعد ان أخرج منافسه الايطالي كل ما في جعبته خلال المجموعة الرابعة.

وكسر فونيني ارسال موراي في الشوط الخامس واتيحت له سلسلة من نقاط حسم المجموعة سواء على ارساله او على ارسال موراي.

لكن وفي ظل رغبة الجماهير في الملعب الرئيسي في تقدم موراي في البطولة استطاع اللاعب البريطاني شق طريقه من جديد بعد ان كسر ارسال منافسه مرتين قبل ان يرسل لحسم المباراة بواسطة ارسال ساحق.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)