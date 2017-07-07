-
رياضة
- جاسر منير: ماكيدا يحدد مستبعدي الاتحاد عقب لقاء الإسماعيلي
- لهيطة: تحديد معسكر الفراعنة لمواجهة أوغندا الأسبوع المقبل
- أوستابنكو تتمسك بحلم الثنائية وتهزم جيورجي في ويمبلدون
- بالصور.. التدريب الأول لعصام الحضري مع التعاون السعودي
- اتحاد الكرة: شاشات LCD بدلا من التليفزيونات الصغيرة لحكم الفيديو
- قائد مان يونايتد يوافق على الانتقال إلى إيفرتون
- مجموعة الإسماعيلي في دورة تبوك الدولية الودية
- تدريبات خفيفة لأساسيي الزمالك
- جنش يشارك في تدريبات الزمالك
- معاقبة هاميلتون بالتراجع خمسة مراكز عند الانطلاق في سباق النمسا لفورمولا 1
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
موراي يتجاوز مواجهة صعبة امام فونيني ليبلغ دور 16 في ويمبلدون
لندن (رويترز) - اجتاز اندي موراي مواجهة مثيرة امام الايطالي فابيو فونيني بالفوز 6-2 و4-6 و6-1 و7-5 ليحجز مكانه في الدور الرابع لبطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة.
وبدا بطل ويمبلدون شبه متأكد من استدراجه لخوض مجموعة خامسة بواسطة فونيي عندما تراجع 5-2 في المجموعة الرابعة الا انه أظهر همته العالية لينقذ خمس نقاط لحسم المجموعة ويفوز بخمسة اشواط متتالية لينال الانتصار عقب ساعتين و39 دقيقة.
وتأرجحت كفة المباراة من لاعب لآخر بشكل مثير حيث كسر موراي ارسال منافسه مرتين لينتزع المجموعة الاولى قبل أن يشق اللاعب الايطالي طريقه بقوة في المجموعة الثانية مدركا التعادل.
واستعاد اللاعب البريطاني المصنف الاول على العالم زمام المبادرة بينما بدا ان فونيني يعاني بسبب اصابة في الكاحل لكن آمال المصنف الاول في أن يكون طريقه سهلا لدور 16 تحطمت بعد ان أخرج منافسه الايطالي كل ما في جعبته خلال المجموعة الرابعة.
وكسر فونيني ارسال موراي في الشوط الخامس واتيحت له سلسلة من نقاط حسم المجموعة سواء على ارساله او على ارسال موراي.
لكن وفي ظل رغبة الجماهير في الملعب الرئيسي في تقدم موراي في البطولة استطاع اللاعب البريطاني شق طريقه من جديد بعد ان كسر ارسال منافسه مرتين قبل ان يرسل لحسم المباراة بواسطة ارسال ساحق.
(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)